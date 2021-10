Remboursement des abonnements de transport en avril

« Je vais proposer au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités le remboursement intégral du Passe Navigo, mais aussi du Navigo senior et de la carte Imagin'R, à tous les abonnés, pour le mois d'avril", a indiqué Mme Pécresse au JDD. La mesure concernera ceux qui achèteront un abonnement mensuel "pour assurer les fonctions essentielles pour le pays" et ceux qui sont confinés chez eux et qui avaient acheté un abonnement annuel, a-t-elle précisé. Ils devront se connecter en mai sur une plateforme dédiée pour se faire rembourser, comme après la grève en janvier, a relevé Mme Pécresse, notant que la mesure coûterait "plus de 100 millions d'euros" à Ile-de-France Mobilités.

Valérie Pécresse se refuse toutefois à rendre les transports franciliens gratuits, qui selon elle seraient « une incitation à se déplacer totalement

contraire à l'esprit du confinement ».