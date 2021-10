Remaniement dans l'exécutif municipal parisien

François Dagnaud (PS) a été élu maire du 19e arrondissement le 4 février, en remplacement de Roger Madec qui avait annoncé sa démission en janvier. Mao Péninou (PS), auparavant en charge de la qualité des services municipaux, de l'accueil des usagers et du bureau des temps, s'occupera désormais de la propreté et du traitement des déchets. Bernard Gaudillère (PS) prendra en charge l'organisation du Conseil en sus de sa délégation actuelle (budget, finances et suivi des sociétés d'économie mixte). Le conseiller de Paris Philippe Ducloux (PS) hérite des attributions de Mao Péninou, à l'exception du dossier des antennes relais de téléphonie mobile que ce dernier conserve.