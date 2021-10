Relogement de l'Université Sorbonne Nouvelle

L’implantation de la Sorbonne Nouvelle se structurera en 2018 autour de deux pôles : Sorbonne/Quartier Latin (avec notamment la construction de près de 1 200 m² de surfaces supplémentaires pour la maison de la recherche, 4 rue des Irlandais dans le 5e) et Nation/Picpus.

C’est donc un campus innovant et écologique de près de 35 000 m² de surfaces nouvelles qui sera construit au cœur de Paris pour répondre aux besoins de développement d’une université d’arts, lettres et langues et Sciences Humaines et Sociales. Ce projet repose sur un plan de financement validé de 135 millions d’euros qui associera l’Etat et la Région Ile-de-France dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage publique. Après près de 10 ans de projets successivement abandonnés, l’Etat apporte enfin une réponse concrète à un problème de santé publique et garantit aux étudiants et aux personnels de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, de meilleures conditions d’études et de travail, dans des locaux en plein cœur de Paris.