Relance économique : les avocats sont les partenaires clés des entreprises

De la Rencontre pour les Entrepreneurs de France (REF) au prochain évènement BIG, en passant par Go Entrepreneurs, les avocats sont en permanence aux côtés des entreprises et de leurs dirigeants pour oeuvrer ensemble pour la reprise d'activité.

Avec sa campagne de communication "Pour être unique, il faut être deux", lancée le mercredi 1er septembre 2021 dans la presse écrite, en ligne et prochainement à la radio, le Conseil national des barreaux rappelle les différents rôles endossés par l'avocat auprès de l'entrepreneur : confident, facilitateur, ingénieur juridique, force de propositions, défenseur et stratège à leurs côtés.

Parce que l'avocat accompagne l'entrepreneur tout au long de la vie de son entreprise et qu'il connaît particulièrement ses besoins de droit, le travail d'équipe, entre l'entrepreneur et l'avocat, ne peut être que bénéfique pour la reprise économique et la croissance des entreprises.

Pour rester à l'écoute des entrepreneurs et proposer les solutions les plus adaptées, le Conseil national des barreaux a mis en place un outil d'auto-diagnostic disponible sur avocat.fr.

Signataire du plan d'action du Gouvernement sur la sortie de crise, le Conseil national des barreaux se présente comme un partenaire de premier plan du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et poursuit son rôle d'accompagnement auprès des entreprises.