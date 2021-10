Relance économique et sociale : concertation entre le Gouvernement et Action Logement

Les premiers échanges entre Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics et les partenaires sociaux d'Action Logement ont eu lieu le 8 décembre et ont permis de trouver un accord sur la méthode de travail et d'aborder la question de la place du logement dans les dispositifs de relance de l'économie et les axes de transformation du groupe Action Logement.

Les parties prenantes ont mis en place un calendrier de travail pour définir les modalités d'intervention du Groupe dans le contexte actuel de la crise économique et sociale et puis mener, à terme, la réforme concertée de l'organisation paritaire.

Deux premières étapes arrêtées

A l'issue de cette première réunion, deux phases ont été définies. La première, jusqu'en janvier 2021, permettra aux Partenaires sociaux et à l'Etat d'établir la contribution du groupe au plan France Relance. A cette occasion, les axes du Plan d'investissement volontaire signé en avril 2019 seront redéployés pour dégager de nouveaux financements en faveur du soutien à l'amélioration et au développement de l'offre de logements, et répondre aux enjeux nouveaux soulevés par la crise. Lors de la seconde, l'Etat et les Partenaires sociaux échangeront sur les points d'amélioration structurelle à mettre en œuvre et sur les évolutions de la gouvernance d'Action Logement.

« Nous saluons l'ambition partagée pour cette concertation, qui devra permettra de renforcer à court terme la contribution d'Action Logement à la relance de l'économie, et de s'accorder avec les partenaires sociaux et le groupe pour mettre en œuvre une transformation d'Action Logement afin d'améliorer l'efficacité des interventions en faveur du logement, des entreprises et des salariés. Cette dernière permettra notamment de clarifier les relations financières entre l'Etat et Action Logement et de recentrer le groupe sur son cœur de compétences. », ont déclaré Emmanuelle Wargon et Olivier Dussopt.

« Le logement est un secteur d'activité central qui doit être un pilier de la relance. Face à ce constat partagé avec le Ministère du Logement, les Partenaires sociaux réaffirment leur volonté de contribuer activement à la relance, en complémentarité avec l'Etat », a souligné Bruno Arcadipane, président d'Action Logement Groupe. « Les Partenaires sociaux sont capables, en confiance avec l'Etat, de faire bouger les choses pour accompagner concrètement et efficacement ceux qui sont impactés par la crise. Il est donc essentiel pour Action logement de maintenir son niveau de ressource au service du logement dans les territoires », a, quant à lui, ajouté Philippe Lengrand, le vice-président du groupe.