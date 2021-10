Île-de-France : relance du tri sélectif

L'entreprise Eco-Emballages, agréée par l'État, qui assure le pilotage du dispositif national de tri et du recyclage des emballages ménagers, a lancé en novembre 2014 un appel à candidatures pour améliorer le tri en habitat collectif en France métropolitaine, avec deux territoires prioritaires : l'Île-de-France et la région PACA. Ce projet d'Eco-Emballages a pour but d'identifier les différents freins au tri dans les résidences.

La Ville de Paris figure parmi les collectivités sélectionnées pour participer au plan de relance du tri et du recyclage. La mairie de Paris s'engage ainsi à mettre en œuvre des actions auprès des Parisiens, afin de faire progresser la collecte sélective.

Par exemple, en sensibilisant les habitants, en accompagnant en qualité d'expert l'optimisation du tri dans les locaux, en mettant en place des solutions opérationnelles (signalétique, dotation en bacs, nouveaux supports « Le Paris du tri ») et en participant à l'information et à la mobilisation des relais (formation des gardiens au tri et à la manutention de conteneurs).

ICF Habitat, investi dans cette démarche depuis 2015 se mobilise auprès de la mairie de Paris pour répondre à ces enjeux. Dans le cadre du plan d'action mené tout au long de l'année 2016, des visites de locaux de propreté sur les sites d'ICF Habitat, dans Paris intra-muros, ont démarré à la mi-mai. Des représentants d'Eco-emballages vont ainsi à la rencontre des gardiens d'ICF Habitat pour échanger sur leurs besoins et les difficultés rencontrées dans la gestion et l'entretien des locaux poubelles.

« Chaque jour, une action » a proposé des actions de sensibilisation des différents publics d'ICF Habitat : les collaborateurs, les résidents et les partenaires locaux.

Au programme : zoom sur les économies de papier, mise en œuvre de Circulivres pour donner une seconde vie aux livres, ateliers de réparations d'objets pour les locataires d'ICF Habitat (vélo, électroménager...) et inauguration de l'opération bois au Mans avec chaudière collective à granulés bois.