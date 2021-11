Réhabilitation et extension de la salle de spectacle Daguerre, à Bry-sur-Marne

L’histoire de la salle Daguerre s’étend sur plus d’un siècle, naissant sous la forme d’un préau couvert d’école communale au début du XXe et perpendiculaire à l’actuel marché couvert. Objet de multiples manifestations culturelles, patrimoine indispensable à la vie de la commune et de ses habitants, l’objectif de la réhabilitation était de transformer cet équipement en « un objet architectural qualitatif et apte à satisfaire les attentes des futurs usagers ».

L’extension créée abritant le futur foyer est « le théâtre d’une appropriation de la lumière en opposition avec le bâtiment de la salle de spectacle recouverte d’un enduit ton pierre claire de l’existant ».

Entièrement réhabilitée et rénovée, la salle Daguerre devient un espace polyvalent chaleureux et accueillant, offrant plus de confort aux acteurs comme aux spectateurs, avec la mise en place de gradins (avec une jauge de 190 personnes), un traitement acoustique amélioré et une scène de plain-pied.