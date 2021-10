Réhabilitation durable des bâtiments franciliens

La région francilienne est fortement urbanisée avec un parc de bâtiments vieillissants construits en grande majorité sans prise en compte satisfaisante des règles thermiques1. L’amélioration de l’efficacité énergétique et climatique de ces bâtiments s’impose donc aujourd’hui comme une priorité. Dans ce contexte, l’ADEME et la Région Ile-de-France ont lancé en 2011 et 2012 trois appels à projets « Réhabilitation Durable » qui ont permis la sélection de 39 projets, aujourd’hui en cours d’accompagnement. Afin de poursuivre et d’amplifier cette dynamique, un 4e appel à projets « Réhabilitation Durable » s’adressant à tous les maîtres d’ouvrage publics et privés est lancé aujourd’hui.

Les objectifs fixés dans le cadre de ce nouvel appel à projets sont principalement la maîtrise des consommations d’énergie, l’intégration d’énergies renouvelables et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, les autres aspects environnementaux – consommation d’eau, qualité de l’air, utilisation de matériaux naturels ou recyclés, prévention et gestion des déchets de chantier – et la reproductibilité du projet de réhabilitation seront aussi considérés au moment de la sélection des projets lauréats.