Registres sociaux obligatoires : une mise en conformité simplifiée en ligne

Manquer à ses obligations en termes de registres sociaux obligatoires peut coûter cher et les entreprises le savent. Un registre du personnel absent ou erroné peut entraîner une contravention de 750 euros par nombre de salariés concernés et 450 euros pour défaut de présentation du registre à l’inspecteur du travail.

Pour rester conformes, de plus en plus d’entreprises cherchent à simplifier la gestion de leurs registres et documents sociaux obligatoires dès la première embauche. Fonction RH en tête, elles affichent la volonté de s’émanciper des formats papier, d’Excel ou de leur logiciel de paye ne répondant précisément pas à cette obligation. Dématérialiser la tenue des documents sociaux est plus que jamais à l’ordre du jour, à condition de ne prendre aucun risque de non-conformité.

Un pack "trois en un" des registres sociaux en ligne

Pour répondre à cette volonté de simplification, Legibox propose MyLegibox. Cette application simple et sécurisée guide les entreprises pour tenir, en ligne, leurs registres sociaux obligatoires dans les règles et dans les délais. Disponible par abonnement à partir de 4 euros par mois, MyLegibox s’adresse aux entreprises comme aux intermédiaires - type fédérations professionnelles et experts-comptables - qui peuvent la proposer à leurs adhérents et clients en marque blanche.

« La technologie de registre électronique de Legibox et son architecture ont été reconnues juridiquement », précise Maximilien Clayton à la tête de Legibox. « En effet, la solution assure des saisies indélébiles, qui ne peuvent pas être supprimées. D’où des formats numériques qui offrent la même garantie de traçabilité que le format papier tel que l’exige la loi ». De quoi soulager les entreprises et leur garantir une mise en conformité simple et rapide.