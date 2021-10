Fidal: Régis Lassabe et Yves de Sevin réélus président du directoire et directeur général

Régis Lassabe et Yves de Sevin ont été confirmés en tant que membres du directoire du cabinet Fidal et respectivement élus, pour la seconde fois, président du directoire et directeur général. Leur nouveau mandat prendra effet le 21 octobre, pour une durée de quatre ans.

AP - Yves de Sevin