REGIONALES : Les propositions “Transports” de Valérie Pécresse

«A mon arrivée, j'avais une conviction bien ancrée que les transports étaient très importants en Ile-de-France. C'était le cœur de la qualité de vie. Nous avons pris la tête de la Région à la suite de 30 années de sous-investissements et nous avons hérité d'un réseau vétuste de vieux matériel roulant qui avait 30 ans moyenne d'âge.

Nous avons donc décidé de lancer la révolution des transports. C'était d'abord et 24 milliards d'euros d'investissements entre 2016 et 2020, pour des transports en commun plus modernes, plus écologiques, plus confortables, plus sûrs, plus accessibles. »

Pour Valérie Pécresse, le fil conducteur de ce premier mandat a été de redonner envie aux Franciliens de prendre les transports en commun :

« Nous avons mis la qualité de services au cœur des préoccupations, la régularité, la ponctualité, l'information voyageurs, le service dans les trains, dans les gares, l'intermodalité, la propreté, mais aussi, bien sûr, la sécurité. Nous avons également lancé le programme de transition énergétique le plus ambitieux d'Europe, avec un certain nombre de marchés qui ont été passés sur des bus électriques et des vélos qui sont uniques en Europe. »

Contre la pollution et le stress, nous investissons massivement pour moderniser les transports en commun, développer les nouvelles mobilités et fluidifier la circulation automobile. Valérie Pécresse

Poursuite de la transition écologique

Pour Valérie Pécresse et ses colistiers, notamment Stéphane Beaudet, vice-président de la Région chargé des transports et des mobilités durables, et Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et conseiller régional, le deuxième acte de la « révolution des transports », notamment prenant en compte la transition écologique en matière de mobilité, s'oriente autour de plusieurs axes. Le premier vise à poursuivre la modernisation forte des transports en commun avec une annonce très forte : « le doublement du réseau avec de nouvelles lignes de transports à l'horizon 2025 ». Un autre axe porte sur la route : « moins de bouchons sur nos routes, c'est moins de pollution » grâce à « plus de bus express, plus deux voies réservées au covoiturage et des parkings de rabattement le long de ces axes routiers.

Le troisième axe de l'action sur le prochain mandat sera « d'accélérer et de continuer à développer les mobilité propres », avec un effort particulier sur le vélo et « 100% de bus propres vidéos protégés et climatisés ».

Le plan de Valérie Pécresse prend également en compte le pouvoir d'achat des Franciliens avec, par exemple, le “bouclier tartifaire” « une mesure très forte qui limite à 4 euros le coût de n'importe quel ticket pour les déplacements sur le réseau francilien » ; le “Passe Navigo Liberté”, qui permet d'être facturé selon la consommation exacte de transports en commun, et le “ Navigo Liberté +”, qui serait étendu à toute l'Ile-de-France permettant, avec un seul ticket, de faire différents changements entre métro, RER, bus, tramway, au gré des déplacements.

Une police régionale des transports de 4 000 agents

La sécurité constitue un autre axe essentiel, avec le renforcement important de la présence humaine et surtout l'omniprésence de la vidéo protection. C'est ainsi que 1 000 agents supplémentaires veilleraient sur le réseau, avec la création d'une police des transports unifiée, sous commandement régional, avec un centre de supervision unique. Valérie Pécresse et ses colistiers prévoient par ailleurs : « 100 % des bus, tramways, trains et gares vidéo-protégées dès fin 2021 ; la généralisation du port des caméras-piétons par les forces de sécurité ; 100 brigades de maîtres-chiens dans les gares et les stations... ». Le programme fait également état, après adaptation législative, du « déploiement de la reconnaissance faciale aux entrées des gares pour lutter contre le risque terroriste ».