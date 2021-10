Régionales: Le Conseil scientifique renvoie un éventuel nouveau report à l'exécutif

« Comme prévu par la loi, le gouvernement remettra au Parlement d'ici le 1er avril un rapport sur la base de cet avis, qui donnera lieu également à une consultation des formations politiques », a fait savoir Matignon. Les élections régionales et départementales, initialement prévues en mars, ont déjà été décalées aux 13 et 20 juin en raison de l'épidémie de coronavirus. La loi permettant ce premier report sollicitait cependant une analyse du Conseil scientifique « sur l'état de l'épidémie de Covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant ».

Dans son avis, le Conseil rappelle à plusieurs reprises ne s'attacher qu'aux « considérations strictement sanitaires », laissant donc les autorités publiques prendre les décisions qui leur incombent et qui sont « éminemment politiques ». Le Conseil "ne prend pas en compte des éléments plus généraux, par exemple relatifs à l'importance des élections pour la vie démocratique, aux effets de l'abstention, à la sincérité des scrutins, à la constitutionnalité des options envisagées ni aux calendriers électoraux, y compris présidentiels", insiste-t-il.