Région Île-de-France : les chiffres-clés

Premier atout de l’Île-de-France, un PIB atteint 31 % de la richesse nationale et près de 5,3 % de l’Union européenne. Ce développement est fondé sur un tissu dense d’entreprises petites et moyennes, notamment technologiques, relayé par des pôles de compétitivité de réputation internationale.

L’Île-de-France est, par ailleurs, le premier bassin d’emplois européen, avec une main-d’œuvre hautement qualifiée, avec 34 % des cadres français. La région regroupe également 23 % des universités de l’Hexagone, 25 % des écoles d’ingénieurs et 22 %.

Comme le souligne l’étude, la crise sanitaire a eu un impact direct durant l’année. « L’activité a été réduite d’environ 30 % et la consommation de biens et services des ménages a diminué de plus de 60 % au plus fort du confinement. La quasi-absence des touristes étrangers, très nombreux habituellement (50 % de la clientèle hôtelière), a eu de fortes répercussions, en particulier dans l’hébergement et la restauration. »

Au 4e trimestre 2021, l’économie francilienne a néanmoins retrouvé son niveau d’avant crise, tourisme mis à part. fortement pénalisé par l’absence d’une partie de la clientèle internationale.