Région : En 2019, les dépenses d'investissement dépasseront celles de fonctionnement

La Région a fait le choix de privilégier l'investissement. Ainsi, dans le projet de budget 2019, qui sera présenté prochainement, les dépenses d'investissement seront supérieures aux dépenses de fonctionnement, alors qu'elles ne représentaient que 40 % du budget en 2015. L'année prochaine, les dépenses de fonctionnement devraient connaître une baisse de 2 %, soit quelque 320 millions d'euros en moins par rapport à 2015. Comme le souligne la Région, « ce nouvel effort porte sur le montant des économies cumulées depuis le début de la mandature à plus d'un milliard d'euros ». De leur côté, les dépenses d'investissement se maintiendront à un niveau élevé, dépassant les 2 milliards d'euros (1,9 milliard d'euros en 2018), en hausse de 7 %. Selon la Région, « en quatre ans, cela représente un surcroît d'investissement cumulé de plus de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2015 », Cette hausse va permettre le soutien à la transformation écologique, l'accompagnement de la réussite pour tous – lycées, formations sanitaires, recherche et enseignement supérieur... – et la réduction de toutes les fractures, notamment territoriales et sociales.