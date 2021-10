Réformes : une valse à mille temps…

De son côté, face à la fronde bretonnante, l’écotaxe a du plomb dans l’aile, même si, selon le Gouvernement, « suspension n’est pas suppression ». La rue et ses grondements paraissent encore avoir quelques prérogatives... Il n’est, pour l’instant, que le logement qui affronte manière d’intransigeance de l’exécutif. Malgré les mises en garde répétées et argumentées de la plupart des professionnels de l’immobilier, mais aussi du Conseil d’analyse économique, Assemblée nationale et Sénat valident, à toute allure, la GUL et l’encadrement des loyers. Sans visiblement susciter le moindre émoi, les intervenants de la location– s’accordent pour révéler la funeste dérive qui se profile. Pour l’heure, ne touchant pas directement le contribuable, rien ne bouge… Reste que le marché commence à enregistrer les premiers signes concrets de défiance des investisseurs privés, tentés de délaisser un parc locatif dont le potentiel devrait largement pâtir de ces mesures trop teintées d'idéologie.