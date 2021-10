Réforme de la taxe professionnelle : les ménages paient pour les entreprises

Cette réforme de 2010 a supprimé la taxe professionnelle, remplacée par une cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'elle ne serait pas modifiée pendant le présent quinquennat. 2011 est la première année permettant de mesurer pleinement ses conséquences à la fois sur les entreprises et les collectivités territoriales.

Elle a eu pour résultat l'an dernier un allègement de 7,5 milliards d'euros de la pression fiscale locale sur les entreprises, a annoncé le socialiste, André Laignel, après la réunion du Comité des finances locales (CFL) qu'il préside. Ce comité a examiné un rapport du gouvernement au parlement sur les effets de la suppression de la taxe professionnelle, un document qui sera prochainement publié, selon M. Laignel, également secrétaire général de l'Association des maires de France (AMF).



Cet allègement a majoritairement profité aux petites et moyennes entreprises et plutôt plus à l'industrie qu'aux services et au BTP, ce qui était l'objectif recherché de cette réforme mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, affirme le rapport.



Toutefois, " la surprise est venue ", a précisé M. Laignel, de ce que la branche privée "éducation, santé, action sociale" (maisons de retraite privées, etc.) est celle qui a le plus profité de cette révision de la fiscalité locale. Pour les collectivités locales, un fonds de compensation relais a évité " une chute brutale des ressources fiscales, qui se sont néanmoins érodées ", a affirmé le président du CFL.



Les ménages ont été perdants : alors que les trois taxes auxquelles ils sont assujettis (habitation, foncier bâti et foncier non bâti) représentaient 59% en 2009, du produit total des impôts perçus par les communes et groupements de communes, ce taux est passé à 77% en 2011, a rapporté M. Laignel, qui a parlé d'un transfert massif sur les ménages.



La réforme voit aussi "se creuser les écarts" entre collectivités, a-t-il déclaré. Par exemple, les départements "qui ont vu s'élargir leur base d'imposition, comme les deux plus riches, Paris et les Hauts-de-Seine en bénéficieront davantage", selon lui.



"Le niveau de liberté des collectivités ayant considérablement reculé" en matière fiscale, corriger cet effet rendrait nécessaire "l'amplification et l'amélioration" des mécanismes de péréquation des ressources de l'Éat vers les collectivités, a-t-il jugé.



Le maire d'Issoudun (Indre) a précisé que le groupe de travail déjà annoncé pour discuter de l'évolution des ressources des collectivités locales d'ici 2015 et des marges de manoeuvre de leurs élus, avait tenu sa première réunion.