Réforme de la procédure civile : les principaux changements

Sur les modes de saisine

Poursuivant un objectif de simplification, le législateur fait passer de quatre à deux les modes de saisine. Exit, en première instance, la remise au greffe d'une simple requête pour les litiges important (plus de 5 000 €, sauf matières posées par la loi) et la déclaration, le nouvel article 750 pose : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

Sur les motions obligatoires dans l'acte de saisine

Les motions obligatoires dans l'acte de saisine et les conséquences de leur oubli sont reprécisées et l'on voit, entre autres, apparaître (en plus des anciens éléments comme ceux concernant l'identité des parties, l'objet de la demande, l'indication des modalités de comparution, la juridiction saisie, les possibles demandes de dispense d'audience, les délais pour constituer avocat pour le défendeur et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et bien sûr dates et signatures) :

- L'adresse électronique et le numéro de téléphone du demandeur ou de son avocat en cas d'assignation par voie électronique (facultatif pour le défendeur)

- Le jour et l'heure de l'audience si saisine par assignation

- L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée en cas de saisine par requête

Sur la résolution amiable des litiges

Un point majeur concerne le renforcement de l'obligation de faire état, dans la demande initiale, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sous peine d'irrecevabilité. C'est l'article 3 du décret, retranscrit à l'article 750-1 du Code de procédure civile qui la pose. Le décret d'application précise qu'elle vaut pour les litiges où une somme inférieure à 5 000 € est en jeu et pour les conflits de voisinage (bornage, litige sur plantation ou élagage d'arbres, servitudes pour ne citer que ces cas parmi ceux énumérés aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire).

Toutefois, certaines situations dispensent de faire état des tentatives de résolution à l'amiable : si l'une des parties sollicite l'homologation d'un accord, si l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision, mais aussi si un motif légitime justifie l'absence d'une tentative de résolution amiable. Pour déterminer si un motif est légitime, l'article 750-1 du Code de procédure civile entend apprécier l'urgence manifeste, des circonstances de l'espèce qui rendrait impossible une telle tentative, des circonstances de l'espèce nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement ou encore l'indisponibilité des conciliateurs de justice « entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ». Sont aussi concernés les cas où, en vertu d'une disposition particulière, le juge doit procéder lui-même à une tentative préalable de conciliation.

Sur la mise en état devant le tribunal judiciaire

Le décret du 11 décembre vient, en la matière, donner vie à la procédure participative de mise en état ou d'instruction imaginée par la loi du 18 novembre 2016. Pour accélérer le temps d'un procès, les parties peuvent conclure devant le tribunal judiciaire une convention pour engager pareille procédure, renonçant par la même à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du CPC.

L'issue de la procédure dépend de si l'affaire est en état d'être jugée et de si un accord partiel ou total sur le fond du litige a été trouvé. Si l'accord est total, les parties peuvent demander homologation au juge. Si l'affaire est en état d'être jugé et que l'accord n'est pas total, elle sera fixée à brefs délais. Si toutefois un accord partiel existe, un acte d'avocat, annexé à la demande de rétablissement, formalise les points d'accord et ceux sur lesquels un litige persiste. Les avocats des parties à la procédure se chargeront de la communication des prétentions et de moyens en fait et en droit, non pas uniquement des pièces. Les frais de la procédure, sauf précision contraire dans la convention, sont partagés entre les parties à parts égales.

Pour ce qui est du juge de la mise en état, il peut désormais statuer sur toutes les fins de non-recevoir, leur régime étant désormais aligné sur celui des exceptions de procédure. Pour le cas particulier des exceptions d'incompétence, le décret a prévu un mécanisme, inspiré du droit administratif, de renvoi du dossier devant la juridiction compétente dans le ressort du tribunal judiciaire.

Sur la représentation obligatoire

Le décret opère une extension de la représentation obligatoire. Le principe est désormais que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale. Outre les dispenses énumérées aux articles R211-3-13 à R211-3-23 du COJ, et les matières relevant du juge des contentieux de la protection, on retiendra les cas où la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros (article 761 CPC). Exception à cette dernière exception cependant, les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Des exceptions aux exceptions peuvent aussi émaner de demandes incidentes qui peuvent pousser le juge à demander aux parties de constituer avocat.

Autrement et peut-être plus simplement dit, il est obligatoire de constituer avocat dès qu'une somme supérieure à 10 000 € est en jeu et dès qu'il s'agit d'une compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Sur l'exécution provisoire des décisions de justice

Le nouvel article 514 pose le principe suivant, renversant ce qui existait jusqu'alors : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». Trois cas portent une exception à ce principe : si la loi en dispose autrement ; si le juge « estime que l'exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire » (article 514-1 CPC), statuant d'office ou la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ; en cas d'appel s'il est présenté au premier président un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'une partie qui n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance n'est recevable que si ces conséquences manifestement excessives se révélées postérieurement à la décision de première instance (art 514-3 CPC).