Réforme de la police judiciaire et hausse du budget de la justice évoqués à l’AG du CNB

A cette occasion, Jérôme Gavaudan, président du CNB, a rappelé l’urgence de la revalorisation de l’aide juridictionnelle (AJ) au regard de l’inflation, en précisant que « les avocats ne peuvent pas supporter sur leurs propres deniers l’effet de l’inflation galopante, alors qu’ils travaillent déjà en grande partie à perte lorsqu’ils assistent les plus démunis de nos concitoyens. La revalorisation de l’AJ est donc indispensable et urgente. ».

Bien qu’il ait salué la « troisième hausse significative du budget de la justice », il invite les avocats à « peser pour qu’elle permette de revaloriser l’AJ et de contribuer à la mise en place des recommandations du rapport Sauvé en termes de moyens dans les juridictions. ».

Jérôme Gavaudan a poursuivi son discours en évoquant la réforme de la police judiciaire, laquelle « ne peut pas, ne doit pas, en catimini, passer sous le contrôle des préfets ».

Enfin, sur le sujet des prisons, le président du CNB a exprimé l’indignation de la profession : « nos prisons sont le symbole de l’un des plus grands échecs de nos politiques publiques depuis des décennies et qu’il faut en finir avec cette honte nationale ! Tout citoyen a le droit, dans notre pays, d’interroger et de critiquer la culture de l’incarcération systématique. Même - et surtout - quand ce citoyen est une citoyenne et qu’elle est contrôleure générale des lieux de privation de liberté… ».