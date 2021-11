Référendum sur le périphérique sur la suppression d'une voie pour tous

Emprunté quotidiennement par plus d'1 million de véhicules, le boulevard périphérique est l'un des axes les plus fréquentés et les plus congestionnés du réseau routier francilien.

La ville de Paris, qui en est le gestionnaire, s'est engagée à supprimer une voie de circulation actuellement ouverte à tous afin de la réserver exclusivement aux bus et au covoiturage.

Compte tenu de l'importance du périphérique dans les déplacements de nombreux Franciliens, et alors que 40 % des trajets vont de banlieue à banlieue et que seulement 20 % des usagers sont parisiens, leur avis est crucial.

De ce fait, la Région Île-de-France permet à l'ensemble des Franciliens de se prononcer « Pour » ou « Contre » le retrait d'une voie ouverte à tous sur le boulevard périphérique.

Le vote s'effectue en ligne, sur www.consultation-periph.fr du 10 au 30 novembre 2021.