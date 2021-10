Reed Smith nomme trois nouveaux associés

Jean-Pierre Collet est associé au sein du département fiscalité du bureau de Paris depuis mars 2017. Il intervient dans tous les domaines de la fiscalité des entreprises et possède une expertise particulière en fiscalité des transactions et des restructurations.

Natasha Tardif est associée, spécialisée en droit de la concurrence et droit économique, au sein du cabinet parisien depuis janvier 2017. Elle représente des groupes internationaux devant les autorités de concurrence et les juridictions françaises et européennes sur des questions d'ententes et d'abus de position dominante, ainsi que de contrôle des concentrations. Franco-britannique, Elle a étudié le droit à Londres et Paris et a exercé en cabinets d'avocats à New-York, Paris et Londres.

Daniel Kadar est associé en contentieux commercial, droit de la responsabilité ainsi que dans les domaines réglementés. Il conseille des clients français et internationaux évoluant dans de nombreux secteurs tels que la construction, la fabrication de produits, l'industrie énergétique, de la santé et du luxe.

« Nous sommes ravis d'ouvrir ce nouveau chapitre de l'histoire de Reed Smith à Paris. Ce co-management est le miroir de la culture de Reed Smith : collégialité, diversité et innovation », a déclaré ce trio d'associés aux expertises complémentaires.