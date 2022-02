Reed Smith LLP : nomination de Peter Rosher à la tête l’équipe Arbitrage International

Peter Rosher a pris ses fonctions en janvier 2022, succédant à José Astigarraga qui était responsable de ce practice group depuis 2017. Basé au sein du bureau de Paris de Reed Smith, Peter Rosher est un avocat doublement qualifié (Solicitor anglais/Avocat français), avec près de 30 ans d'expérience en matière d'arbitrage commercial international et d’arbitrage d’investissement. Peter est membre de l’International Arbitration Institute et de l'Association de Droit International, ainsi que l’un des membres fondateurs de la Paris Arbitration Week. Il est également Vice-Président de l'association Paris, Place d’Arbitrage, après en avoir occupé le poste de secrétaire général pendant sept ans, et siège au conseil d’administration de l'Association Française d'Arbitrage.

José Astigarraga, basé à Miami, reste associé du cabinet et membre de l’équipe Arbitrage International du cabinet.

Reed Smith LLP dispose à ce jour de bureaux dans les principales places d'arbitrage du monde, dont Londres, Paris, New York, Singapour, Hong Kong, Dubaï, Miami et Houston, ce qui lui permet de représenter ses clients dans toutes les juridictions pertinentes pour eux. Le cabinet dispose aujourd'hui de l'une des pratiques d'arbitrage international les plus importantes et les plus diversifiées au monde, avec plus de 100 avocats, dont la plupart sont rattachés aux pratiques sectorielles du cabinet.

Peter Ellis, Global Chair de la pratique Contentieux de Reed Smith, a commenté : « Nous sommes redevables à José de son leadership et de son sens aigu de la stratégie, qui nous ont permis de nous positionner comme l'un des principaux cabinets d'arbitrage international. L'équipe est un élément essentiel des compétences globales du cabinet en matière de contentieux internationaux, et fait partie intégrante de notre plan stratégique 2024 ».

Au cours de son mandat de Global Chair, José Astigarraga a en effet considérablement développé l'offre du cabinet en matière d’arbitrage international, et lui a notamment permis de se classer durant ces 3 dernières années dans le GAR 30, le classement international le plus reconnu des meilleures équipes dans ce domaine.

« Nous sommes ravis que Peter occupe désormais cette fonction. C'est un avocat d’exception qui a déjà fait preuve de grandes qualités de leadership depuis son arrivée chez Reed Smith. Il saura apporter son dynamisme unique et sa dédication sans faille à notre groupe au niveau mondial », a ajouté Peter Ellis.

Natasha Tardif, Managing Partner de Reed Smith Paris, a ajouté : "Nous sommes particulièrement fiers de la nomination de notre associé parisien à ce poste ! Peter est un avocat exceptionnel et un expert incontournable en matière d’arbitrage international. Avec cette nomination, c’est l’ensemble du cabinet parisien de Reed Smith et sa réputation d’excellence qui rayonnent et sont mis à l’honneur. C’est également la preuve du caractère pleinement international de notre cabinet, dont les centres de leardership ne sont pas uniquement basés dans nos bureaux anglo-saxons, mais bien là où cela se révèle le plus pertinent. "

Pour Peter Rosher : « Notre cabinet est idéalement positionné, avec des avocats de haut niveau basés dans les principaux centres d'arbitrage à travers le monde. L’ensemble de nos clients intervenant dans les domaines clés pour Reed Smith - Energie & ressources naturelles, sciences de la vie, transports, services financiers et divertissements – fait confiance à notre savoir-faire et notre expérience en matière d'arbitrage international, couplé à nos expertises sectorielles. Grâce aux efforts considérables de José, nous avons développé une expertise reconnue en la matière, et je suis impatient de continuer à la renforcer avec le reste de mon équipe. Nous allons notamment nous concentrer sur certaines régions comme l’Inde et l’Afrique, et des secteurs émergents tels que le métavers, pour répondre aux besoins actuels ou futurs de nos clients, et de tous les acteurs de ce marché. J’ai aussi à cœur de continuer à attirer les meilleurs profils pour rejoindre et renforcer notre équipe. L’année 2022 promet d’être riche et je me réjouis de cette nouvelle aventure! ».