Redynamiser la culture citoyenne : le Sénat consulte les élus locaux

Face à la crise de confiance qui se creuse entre les citoyens, les élus et les institutions et l’aggravation de l’abstention constatée lors des dernières élections, plus particulièrement chez les jeunes, le Sénat a décidé de créer cette mission d’information. Son objectif est d’identifier des leviers d’action pour améliorer la formation des futurs citoyens et les encourager à s’engager au service de la collectivité.

« La vie citoyenne est un tout, elle concerne tant le vote que les diverses formes d’engagement par lesquelles les citoyens s’inscrivent dans un projet collectif. Nous avons besoin du regard des élus pour dégager des pistes d’action concrète », estime Henri Cabanel, rapporteur.

Afin de traiter le sujet sous ses divers aspects, le questionnaire proposé aux élus porte divers thèmes comme l’engagement des jeunes dans la vie politique locale, la mise en place de consultations locales, le recours au service civique par les collectivités ou encore les incivilités envers les élus.

Pour le président de la mission d’information, Stéphane Piednoir, « ces consultations en ligne permettent un retour de terrain très éclairant et sans filtre. Le Sénat représente les collectivités territoriales : nous sommes à l’écoute de l’ensemble des élus locaux, dont fait d’ailleurs partie la grande majorité des sénateurs ».

La mission d’information rendra ses conclusions au début du mois de juin.