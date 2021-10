Réduire les risques sur les chantiers du BTP

Alors que le secteur du bâtiment est le plus touché par les accidents en France et en Europe, petites entreprises en tête, les acteurs de la prévention et de la protection donnent la priorité à l'information en organisant un moment dédié à la sécurité dans les chantiers.

Afin de réduire les risques en termes de sécurité, mais aussi de régularité sur les chantiers, les acteurs de la prévention et de la protection organisent une rencontre pour sensibiliser les entreprises aux gestes simples et aux règles à mettre en place sur le terrain.

Au programme :

- Les bons réflexes sécurité et régularité sur les chantiers, avec

Patricia Boillaud, et Jérôme Sajot (Direccte 92).

- Les aides financières pour la prévention dans le BTP avec Florence

Caviezel de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de France.

- Le bâtiment engagé sur les bonnes pratiques avec Jean-Luc

Tuffier, président de la FFB Grand Paris et membre élu CCI Hauts-

de-Seine.