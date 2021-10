Réduire la propagation de la Covid-19 grâce à une ventilation maîtrisée

De nombreux virologues recommandent désormais d'assurer un niveau élevé de ventilation dans les bâtiments, afin de minimiser le risque de propagation du virus. Grâce à une sonde de qualité de l'air, Loxone contrôle de manière automatisée le flux d'air des bâtiments et Smart Homes. Le débit d'air de la ventilation est ainsi augmenté ou diminué en cas de besoin, sans besoin d'intervention extérieure. La qualité de l'air est toujours optimale dans les bâtiments.

Selon les recommandations du ministère du Travail, les apports d'air neuf, permettent la dilution des virus présents dans l'air des locaux et doivent donc être maintenus par la ventilation mécanique ou, si possible, un peu augmentés. La ventilation naturelle par ouverture des fenêtres est également utile en complément de la ventilation mécanique, et indispensable en l'absence de celle-ci.

Une proportion élevée d'air frais dans les pièces fermées peut minimiser le risque d'infection. C'est pourquoi, au sein de son offre de solutions domotiques et d'automatisation, Loxone propose, entre autres, un système intelligent de ventilation augmentant sa capacité en fonction de la qualité de l'air. Il permet aux bâtiments de préserver une qualité de l'air élevée et ainsi de protéger les clients et employés de la propagation du virus par la ventilation.

Que ce soit grâce au contrôle de la ventilation et du refroidissement, ainsi que du chauffage cet hiver, Loxone permet un climat intérieur optimal dans les locaux et aidant chacun à minimiser les risques de propagation du virus.