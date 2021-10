Redlink Avocats : nomination de Maeva Priet en qualité d'Associée au bureau de Bordeaux

Avocate au Barreau de Paris depuis 2011, Maeva Priet a suivi une formation en droit des affaires et a complété son cursus d'un Master Spécialisé à HEC de Droit et Management International. Elle a exercé au sein du cabinet Redlink pendant 7 ans, avant d'être nommée responsable régionale du bureau de Bordeaux. Son expérience au sein de la Direction Juridique d'un grand groupe français et son passage dans des cabinets d'avocats de renom en France et aux États-Unis, font d'elle une experte au savoir-faire reconnu en droit de la distribution et de la franchise.

Maeva Priet conseille des start-ups, des PME / ETI, ou encore des réseaux de franchise et de distribution. Elle assiste les acteurs économiques dans leurs stratégies de développement et les accompagne dans la formalisation de leurs pratiques commerciales. Elle a également développé une pratique importante en précontentieux et contentieux, liée aux contrats commerciaux et à la distribution et a su bâtir une relation de confiance avec ses clients et ses pairs. Sa détermination, son expertise et sa disponibilité font d'elle une professionnelle appréciée.

Avec la nomination de Maeva Priet, Redlink confirme son ambition de développer son bureau secondaire à Bordeaux. Dès 2019 avec le rapprochement de Redlink et du cabinet ABR & Associés en Nouvelle-Aquitaine, le cabinet a renforcé ses équipes, permettant d'offrir un service de qualité, dimensionné aux besoins des entreprises de la région.

Cette cooptation est le témoignage d'une confiance commune et la volonté de développer le cabinet et la marque Redlink, comme un acteur majeur de la région. Le rapprochement avec le cabinet ABR & Associés en septembre 2019 a insufflé une nouvelle dynamique qui nous a permis d'allier nos expertises entre Paris et la région Nouvelle-Aquitaine. L'ouverture de ce bureau a renforcé cette idée que j'ai de la proximité avec nos clients », indique Maeva Priet.