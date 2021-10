Redéveloppement en bureaux de Stonecutter Court à Londres

L'objectif de se redéveloppement est de créer des espaces de bureaux de nouvelle génération répondant aux besoins et aux aspirations des utilisateurs, et d'offrir un environnement favorable aux stratégies d'attraction des talents et de rétention des clients.

De plus, sous réserve de l'obtention des autorisations usuelles des autorités de la concurrence, Ivanhoé Cambridge établira un partenariat avec Allianz Real Estate, agissant pour le compte d'Allianz, via une nouvelle joint-venture à 50/50. Cette collaboration verra les deux partenaires développer une nouvelle génération de bureaux à Londres. Après les travaux, le nouvel immeuble comptera parmi les meilleurs au monde dans sa catégorie et conviendra aux utilisateurs en quête d'espaces de bureaux de grande qualité, expérientiels et flexibles.

Ivanhoé Cambridge a signé un premier bail de grande envergure avec Travers Smith, le cabinet d'avocats britannique de premier plan. Travers Smith s'est engagé sur un bail de 15 ans sur près de 15 000m². L'emménagement est prévu pour le premier trimestre 2025.

Stonecutter Court est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés et les plus animés de Londres. Son emplacement, à Farringdon, aux portes de la City de Londres, offre un accès immédiat aux institutions mondiales, aux quartiers résidentiels de premier ordre et à des services de renommée internationale tels que des commerces, des restaurants, des hôtels et des loisirs – le tout accessible à pied – offrant un cadre vivant et dynamique. Ce développement est en ligne avec la stratégie à long terme de la joint-venture qui vise à acquérir et développer des actifs dans des emplacements de premier choix.

A l'achèvement du redéveloppement, la surface locative nette augmentera de 66%, passant de 14 000m² à 23 000m². Stonecutter Court formera un ensemble de bureaux de 13 étages sur deux niveaux de sous-sol, un rez-de-chaussée et un podium, et comprendra quatre terrasses. Le projet se caractérise par de nombreux services, incluant quatre espaces commerciaux, et la cour intérieure sera réaménagée pour être accessible au public.

Richard Saul, Directeur de la gestion d'actifs au Royaume-Uni chez Ivanhoé Cambridge, déclare que « réaliser une pré-location sur plan durant la pandémie est une réussite majeure et témoigne de la qualité de l'actif. Le nouveau bâtiment sera une contribution importante à la nouvelle expérience de travail de notre client et partenaire Travers Smith. Cela démontre combien la conception d'un nouveau lieu de travail intégrant le bien-être et les critères ESG peut enrichir la vie de nos clients. »

Kari Pitkin, Head of Business Development pour l'Europe chez Allianz Real Estate, ajoute : « Nous anticipons que les bureaux situés au cœur des principales métropoles et qui sont exploités de manière durable et fortement axés sur le bien-être et l'expérience des utilisateurs, seront les lieux de travail les plus recherchés après la pandémie. C'est cette vision à long terme qui fait de l'investissement dans Stonecutter Court une opportunité si attrayante qui créera une valeur durable pour nos investisseurs. »

Dans cette opération, Ivanhoé Cambridge a été conseillé par CMS sur les aspects juridiques, BH2 & Knight Frank pour la location, CO-RE pour les affaires liées au développement, et Eastdil Secured pour la joint-venture.