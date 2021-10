Recruter en temps de crise : les experts-comptables adaptent leur plateforme BBigger

Cette plateforme permet en quelques clics d'organiser des recrutements pertinents en mettant en adéquation l'offre d'emploi, de stage ou d'alternance, et la demande des jeunes étudiants. Une aide bienvenue pour ces professionnels particulièrement mobilisés et sollicités dans le cadre de la crise inédite du Covid-19.

Des besoins forts en recrutement

Le recrutement est un enjeu majeur de la profession. A la pénurie de candidats s'ajoute l'évolution des attentes de la jeune génération (recherche d'autonomie, de sens, capacité d'évolution rapide). Pour cette raison, dès 2018, l'Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France a créé BBigger, une plateforme « vitrine » des cabinets franciliens, qui permet aux étudiants de mieux appréhender la diversité des structures existantes. Près de 300 cabinets sont actuellement référencés, sous la forme de fiche d'identité mettant en valeur l'histoire et les valeurs de chacun. Fort des premiers retours des étudiants et des professionnels, l'Ordre perfectionne aujourd'hui son outil pour faciliter la rencontre de l'offre et de la demande. BBigger devient ainsi le site de recrutement francilien de l'expertise comptable.

Un dispositif « gagnant-gagnant »

Au-delà de la présentation des différents cabinets franciliens, BBigger permet désormais à ces derniers de publier gratuitement leurs offres d'emploi, d'alternance ou de stage auxquels les candidats peuvent répondre en quelques clics. Près de 130 offres sont actuellement accessibles par les candidats qui peuvent rapidement voir si elles correspondent à leurs attentes. Description du cabinet, missions, localisation, type de contrat, taille du cabinet, conditions de travail…, : un moteur de recherche permet de cibler les offres d'emploi grâce à des critères précis. Les candidats peuvent aussi procéder à l'envoi d'une candidature spontanée si le cabinet n'a pas d'offre à proposer au moment de sa visite.