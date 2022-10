“Recruter autrement pour trouver vos talents”

Elle a, par ailleurs, interrogé les dirigeants de deux secteurs en tension en termes de recrutement : les cafés, restaurants et le secteur du numérique.



Selon l’étude de la CCI, les recrutements reprennent dans le secteur des cafés-restautants en tension. En effet, 64 % des entreprises ont cherché à recruter depuis un an. Parmi elles, 93 % ont rencontré des difficultés, liées à la pénurie de main d’œuvre (76 %) ou à du personnel non qualifié (59 %). Face à ces difficultés, 68 % des entreprises ont mis en avant des conditions salariales plus intéressantes ou des horaires plus souples.

Par ailleurs, 53 % des établissements déclarent vouloir recruter du personnel dans les six prochains mois sur des postes de serveurs (66 %) et personnels de cuisine (62 %). 86 % de ces recruteurs souhaitent proposer des CDI.

Le secteur du numérique est également en tension sur le recrutement. 39 % des dirigeants sondés ont cherché à recruter depuis un an sur des postes techniques (82 %) comme des programmeurs ou développeurs web. Parmi ces recruteurs, 79 % ont rencontré des difficultés, liées à la pénurie de main d’œuvre (70 %) ou à du personnel non qualifié (42 %). 57 % des entreprises ont ainsi modifié leurs conditions d’embauche proposant conditions salariales plus intéressantes et un télétravail plus important. 37 % des établissements interrogés déclarent vouloir recruter dans les six prochains mois, essentiellement pour des postes techniques (76 %) et commerciaux (21 %). Dans ce secteur qui connait peu la crise, 70 % des dirigeants interrogés sont optimistes.