Recrutement : le Grand Paris en tête du classement HelloWork

1 753 000… C'est le nombre d'offres d'emplois diffusées au 1er semestre 2021 par le spécialiste français de l'emploi, du recrutement et de la formation en ligne HelloWork, qui vient de publier l'Etat des lieux de l'évolution du marché de l'emploi cette année.

Un marché de l'emploi très dynamique au 2e trimestre

Selon l'entreprise, le second trimestre a vu une progression de 23 % du volume d'offres d'emploi proposé par rapport au premier, en lien avec les différentes étapes du déconfinement et de la reprise économique (786 000 au T1 et 967 00 au T2).

L'Auvergne-Rhône Alpes et l'Île-de-France en tête des régions qui recrutent le plus

L'emploi conserve la dynamique du premier trimestre 2021. L'Auvergne-Rhône-Alpes reste ainsi à la 1ère place du classement des régions qui recrutent le plus en CDI et CDD au second trimestre et représente 18 % des 317 436 offres publiées. Après un premier trimestre en décroissance, l'Île-de-France n'en demeure pas moins l'une des régions proposant le plus d'offres d'emploi CDI/CDD et se positionne à la seconde place, avec 17 % du volume national.

Sur les 649 212 offres en intérim analysées, l'Auvergne-Rhône-Alpes occupe également la 1ère place du classement des régions qui recrutent le plus en intérim (15 %). La 8e place de l'Île-de-France traduit quant à elle l'impact des contraintes sanitaires et des fermetures d'établissements qui ont fortement pesées sur la région francilienne, notamment sur les secteurs du tourisme et de la culture, souligne HelloWork.

Le Grand Paris en tête des métropoles qui recrutent le plus

La Métropole du Grand Paris et la Métropole de Lyon pèsent à elles deux près de la moitié des offres en CDI /CDD à pourvoir dans ce Top 10 des métropoles (46 %) ; et leurs places dans le classement restent inchangées par rapport au 1er trimestre. Nantes Métropole complète ensuite le podium, avec 10 % du volume d'offres en CDI /CDD, et ce, y compris en intérim.

Les villes moyennes poursuivent leur lancée

Les 10 plus grandes métropoles concentrent 34 % des offres en CDI/CDD au 2e trimestre 2021, contre 36 % en 2020. HelloWork indique également observer, depuis six mois, une baisse de l'influence des métropoles sur les emplois au profit des ville moyennes (Cholet, Angers, Vannes…). De la même façon, le top 10 des métropoles concentrait 24 % des offres en intérim en 2020 et n'en concentre plus que 19 % au 2e trimestre 2021.

Les fonctions commerciales toujours très demandées

Le classement des postes les plus dynamiques est composé des fonctions commerciales (16 % du volume des offres mises en ligne en CDI/CDD et a pris une place par rapport au 1er trimestre 2021), suivies des métiers de la production et de la maintenance industrielle (15 %) et des techniciens en ingénierie industrielle (13 %). Ces trois métiers représentent à eux seuls près de la moitié (44 %) des offres en CDI/CDD à pourvoir.

A noter, les métiers de la logistique et du Transport et les postes en développement informatique montent de deux places dans le classement au second trimestre. En revanche, ceux du BTP et de la construction en perdent quatre.

Le BTP et la construction, métiers les plus populaires en intérim

En revanche, les métiers du BTP et de la construction sont très demandés (26 %) en intérim. Il en est de même pour la production et la maintenance industrielle (24 %) et les métiers de la logistique et du transport (23 %). Ces trois domaines représentent à eux seuls près de trois quarts (73 %) des offres en intérim diffusées au 2e trimestre.

« Nous constatons une reprise forte de l'emploi avec plus de 1 753 000 offres d'emploi mises en ligne au premier semestre 2021. L'Île-de-France n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise, traduisant l'ampleur de l'impact de la pandémie sur les emplois en région francilienne ; les métiers du BTP, de la logistique et du transport ainsi que de la production industrielle recrutent toujours aussi fortement. Nous sommes confiants pour les prochains mois grâce aux perspectives de sortie de la crise sanitaire et aux diverses mesures de soutien à l'économie associés à un rebond de la consommation et de l'investissement des entreprises », observe David Beaurepaire, directeur délégué de Hellowork.

Analyse basée sur 1 753 163 offres d'emploi diffusées du 01/01/2021 au 31/06/2021 (dont 595 367 en CDI/CDD/Alternance et 1 157 796 en intérim).