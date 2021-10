Recrutement des TPE/PME : la CGPME propose « jobintree »

Dans le cadre de leurs besoins en recrutement, les petites et moyennes entreprises ne savent pas toujours comment faire pour toucher les candidats qu’elles recherchent, les possibilités de communiquer leurs offres d’emploi en ligne et les moyens les plus adaptés à leurs attentes. En ignorant ces obstacles, on risque de passer à côté d’un important gisement d’emploi.



Avec Jobintree, les offres d’emplois sont plus accessibles, grâce au site Internet http://www.jobintree.com , premier site emploi généraliste avec une approche par métier comprenant 15 spécialités.



L’ergonomie et l’efficacité de Jobintree, notamment par rapport à la pertinence des métiers identifiés, en fait un acteur clés du recrutement.



« Nous sommes très heureux de la confiance accordée par la CGPME Paris Ile-de-France, référence incontestable pour les PME et TPE. Cet accord est d’autant plus intéressant qu’il va nous permettre de toucher efficacement une population nombreuse et diversifiée, qui est souvent difficile à adresser en raison de ses besoins assez ponctuels, » a souligné Carlos Goncalves, co-fondateur de jobintree.com.