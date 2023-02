Recrutement des magistrats : 353 postes à pourvoir

Avec un budget en hausse de 8 %, le ministère de la Justice poursuit ses efforts de recrutement pour renforcer le corps des magistrats. La nouvelle campagne de recrutement est ouverte jusqu’au 10 mars, avec trois concours d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM), et propose 353 postes.

Les concours auront lieu du 5 au 9 juin

Dans le cadre de la politique massive de recrutement impulsée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, le ministère de la Justice bénéficiera de la création de 1 500 postes de magistrats entre 2022 et 2027. Ainsi, la promotion 2023 de l’ENM sera la plus importante de l’histoire de l’école, mais inférieure à celle de 2024.

Une formation de 31 mois

Les épreuves d’admissibilité des trois concours de l’ENM se dérouleront simultanément du 5 au 9 juin, en fonction du profil des candidats. Le premier est réservé au titulaire d’un diplôme de bac +4, âgés de 31 au plus au 1er janvier 2023, le deuxième pour les fonctionnaires ou agents publics depuis au moins quatre ans, âgés de 48 ans et 5 mois au plus, et le troisième pour les candidats justifiant d’au moins huit ans d’activité dans le secteur privé et âgés de 40 ans au plus. Les lauréats, appelés auditeurs de justice, intègreront l’École national de la magistrature pour y suivre une formation rémunérée de 31 mois, alternant apprentissages théoriques et pratiques à Paris et à Bordeaux, ainsi qu’au sein des tribunaux.

Plus d’informations et inscription sur lajusticerecrute.fr