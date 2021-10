Recouvrement : Wemind et Rubypayeur s'associent pour accompagner les indépendants

De nombreuses entreprises font de la rétention de trésorerie et multiplient ainsi les retards de paiement ce qui fait courir un risque de faillite de plus en plus important à leurs partenaires, notamment ceux qui sont indépendants.

« Comme trop souvent, les indépendants et freelances ne disposent pas des mêmes armes pour faire face à la crise. Ils ne peuvent pas se déclarer en chômage partiel et leur indemnisation par le Fonds de Solidarité reste limitée. A cela s'ajoute des clients qui profitent de l'inactivité des tribunaux pour ne pas payer en toute impunité. Nous souhaitions donc offrir aux Freelances et aux indépendants la meilleure arme possible pour lutter contre le fléau des retards de paiement en cette période si particulière. L'approche tarifaire et la dimension communautaire de Rubypayeur permettent aux plus petites structures de se défendre efficacement et rapidement face aux retards de paiement, c'est donc tout naturellement que nous avons souhaité collaborer avec la start-up », explique Mikael Uzan, COO & cofondateur de Wemind, start-up qui accompagne plus de 40 000 indépendants et freelances en France.

« En à peine 3 semaines, la part des indépendants parmi nos clients est passée de 10 % à plus de 30 % et la situation de la plupart d'entre eux est particulièrement alarmante. Alors que leur activité est déjà fortement ralentie, voire à l'arrêt à cause du confinement, ils sont particulièrement dépendants des paiements de leurs clients pour tenir bon jusqu'à la reprise de l'activité », ajoute Alexandre Bardin, fondateur de Rubypayeur, premier cabinet en France qui rend possible le recouvrement de petites créances (moins de 1000€) et permet aux freelances d'accéder à ce service.