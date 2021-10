Reconduction de la coopération des notariats français et vietnamien

Dans le cadre de ce renouvellement, le CSN s'engage une nouvelle fois à soutenir et apporter son expertise au ministère de la Justice du Vietnam pour les actions ci-dessous :

- la mise en place et la structuration de l'Association des notaires du Vietnam créée en janvier 2019 ;

- le perfectionnement de la législation en matière notariale ;

- la mise en application du code civil ;

- une coopération technologique : le CSN, via son usine digitale l'Association pour le développement du service notarial, fournira son expertise pour la numérisation des activités notariales au Vietnam ;

- l'animation et la poursuite des jumelages notariaux entre la France et le Vietnam ;

- l'échange d'expertises sur les activités notariales et la formation. Depuis 2003, les notaires français ont participé à 18 séminaires de formation initiale et continue réunissant au total plus de 600 notaires et juristes vietnamiens.