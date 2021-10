Recharge des voitures électriques : l'Ademe retient sept projets

Retenus dans le volet "véhicule du futur" des investissements d'avenir de l'État, les fonds viennent soutenir des projets dont le montant global représente 40,9 millions d'euros, a précisé l'Ademe.

Les sept projets sont les suivants : Infini Drive (La Poste, ERDF...) qui vise à concevoir et expérimenter un dispositif standard de recharge pour les flottes d'entreprise ou d'administrations ; Mov'eo Treve qui veut développer des tests et des certifications de bornes de recharge.

Telewatt, pour un système de recharge à partir du réseau d'éclairage public. Vert, pour la recharge de voitures avec des installations solaires sur des îles dépendantes des hydrocarbures. Ever, un projet de bornes de recharge rapide pour l'autopartage. Crome, qui vise à expérimenter le trafic des voitures électriques entre la France et l'Allemagne. Et enfin Eguise, qui vise principalement à mieux prédire la recharge des voitures.

Soucieux de faire émerger un réseau de bornes et d'installations de recharge pour permettre d'atteindre ses objectifs, l'État a annoncé des nouvelles mesures de soutien, dont de nouveaux fonds pour financer les bornes et un tarif préférentiel pour les voitures électriques aux péages et en stationnement.