ReceiptBank organise un salon virtuel de l'expertise comptable

S'adaptant aux exigences sanitaires liées à la crise, Receipt Bank, solution d'automatisation au service des experts-comptables, annonce la tenue d'un salon virtuel, le 25 juin prochain. Ce rendez-vous doit permettre la rencontre de professionnels, au travers de conférences et de moments d'échanges, des professionnels, des exposants et des partenaires de la profession d'expert-comptable autour de deux objectifs : la sensibilisation aux tendances actuelles et la découverte des nouvelles solutions technologiques.

Programme

Le salon virtuel de l'expertise comptable se tiendra le 25 juin 2020, de 9h à 18h15. L'inscription est gratuite.

La journée débutera avec une conférence d'ouverture, l'occasion de donner le ton de l'événement et de permettre à de nombreux intervenants de s'exprimer.

Les participants viennent du réseau de Receipt Bank ou de cabinets d'expertise comptable, utilisateurs des différentes solutions.

Une conférence proposée par Receipt Bank aura pour thématique « Organiser ses process pendant l'été pour attaquer la rentrée ». S'en suivront de nombreuses interventions et témoignages sur les thèmes du travail des collaborateurs, de l'optimisation de la productivité, de la facturation des honoraires, des nouveaux services ou encore du marketing.

Chaque conférence en live dure environ 45 minutes.

Retours d'expérience et découverte des technologies

Autre objectif visé par ce salon virtuel, favoriser les échanges avec les partenaires via Skype, messagerie instantanée, ou tout autre moyen pour découvrir les différentes solutions, les nouveautés des logiciels ou encore obtenir des témoignages d'utilisateurs.