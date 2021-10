Receipt Bank franchit la barre des 1000 cabinets comptables clients

Receipt Bank simplifie la tenue des achats pour les experts-comptables et leurs clients. Aux cabinets français, elle propose une solution d'intelligence artificielle innovante incluant la reconnaissance, l'extraction et la publication automatiques des données des factures.

L'accompagnement des cabinets comptables est au cœur de la stratégie de croissance de Receipt Bank. Pour faciliter l'intégration de la solution auprès des experts-comptables et collaborateurs, l'entreprise met à leur disposition de nombreux outils (webinaires de formation, guide pratique, ressources à partager avec les clients et les collaborateurs) ainsi qu'un soutien dédié et sur mesure. Grâce à Receipt Bank, les cabinets utilisateurs de la solution en France ont réduit de 40 % en moyenne le temps passé sur la tenue des achats.

Emeric Pouchain, expert-comptable utilisateur de Receipt Bank​ depuis 2017, témoigne :« ​Receipt Bank est un partenaire privilégié qui a révolutionné le travail et nous aide à développer le cabinet. Grâce au gain de temps sur les tâches manuelles comme la saisie et la relance, nous pouvons offrir à nos clients des services à valeur ajoutée ​».

En juin 2020, Receipt Bank a également ouvert l'accès de sa communauté en ligne Orange Select aux cabinets utilisateurs français. Réseau social dédié aux utilisateurs de la solution, Orange Select permet aux experts-comptables de se tenir informé des nouveautés dans Receipt Bank, d'échanger et partager leurs bonnes pratiques avec leurs confrères, d'étendre leur réseau professionnel et de se détendre grâce à des contenus décalés et informatifs.

Présent au Royaume-Uni, en France, en Australie, aux Etats-Unis, au Canada et en Afrique du Sud, Receipt Bank compte aujourd'hui 450 collaborateurs dont 30 dans son bureau parisien. La solution est utilisée par 10 000 cabinets d'expertise-comptable au service de centaines de milliers de PME partout dans le monde. Désignée « meilleur coup de cœur » par la communauté Compta Online dès la première année de son arrivée en France, la solution a été lauréate du Palmarès du Monde du Chiffre en 2019 et en 2020.

Avec l'automatisation de la tenue comptable et l'arrivée de la facture électronique obligatoire dès 2023, les cabinets ont tout intérêt à repenser leur business model sans attendre.

Florent Dujardin, directeur de Receipt Bank France, affirme : « ​La profession évolue. La perte d'honoraires sur la tenue comptable devra être compensée par l'émergence de nouveaux services. En tant qu'éditeurs, nous avons une responsabilité vis-à-vis des cabinets. À nous de les accompagner dans la redéfinition de leur métier, en leur donnant toutes les clés pour une réussite durable ​».