Reboul & associés accueille Vaea Pery en droit social et Olivier Mourain en M&A/private equity

Après s'être particulièrement illustré sur des opérations significatives au cours de l'année 2016, notamment pour Babilou, Dassault Systèmes, LeCab et Meeschaert Private Equity, le cabinet Reboul & Associés se concentre sur sa croissance, avec l'arrivée d'une nouvelle associée, Vaea Pery, en droit fiscal et la cooptation d'Olivier Mourain au rang d'associé M&A.

Forte de 15 années d'expérience au sein des cabinets Bird & Bird, Ernst & Young, Denton Wilde Sapte et Landwell & Associés, Vaea Pery a décidé de quitter les cabinets anglo-saxons pour relever de nouveaux défis au sein d'un cabinet challenger. « J'ai souhaité évoluer dans un cabinet pouvant traiter de manière transversale, à l'instar des structures internationales, tous les aspects fiscaux des opérations de fusions-acquisitions tout en apportant la spécificité, l'indépendance et la souplesse inhérentes aux cabinets de taille humaine », précise-t-elle. Spécialisée en fiscalité des transactions et de dirigeants, Vaea Pery reprend le flambeau de Frédéric Gérard et poursuit le développement de ce département, en renforçant notamment la fiscalité transactionnelle et celle du dirigeant.

Avocat au sein du département fusions-acquisitions et private equity, Olivier Mourain était, depuis 2008, collaborateur du cabinet. Il a fortement contribué au développement du département et Guillaume Reboul, associé fondateur du cabinet, rappelle : « Favoriser la croissance interne est une valeur forte de la culture du cabinet. Olivier accompagne avec succès tous nos clients depuis 9 ans, sa cooptation au poste d'associé s'est imposée comme une évidence.»

Par ailleurs, le cabinet est également rejoint par Agnès Delfosse, une nouvelle collaboratrice junior, qui exercera dans le département fusions-acquisitions et financement.

Vaea Pery (Université Paris I Panthéon-Sorbonne : DESS Droit des affaires et fiscalité) est avocate au barreau de Paris depuis 2002. Après avoir passé 15 ans au sein de structures internationales telles que Ernst & Young, Denton Wilde Sapte, Landwell & Associés et Bird & Bird, elle rejoint Reboul & Associés en 2016. Vaea est spécialisée dans la mise en place de schémas internationaux, ainsi que dans la planification fiscale et l'optimisation des flux financiers. Elle intervient régulièrement en structuration fiscale pré et post acquisition. Elle est membre de l'IACF et de l'A3F. Olivier Mourain (Université Paris Descartes : DEA Droit des obligations civiles et commerciales et DESS Juriste d'affaires ; DECF) est avocat au barreau de Paris depuis 2005. Olivier a rejoint Fuchs Cohana Reboul & Associés en 2008, où il intervient sur des opérations de levées de fonds, de fusions-acquisitions et de private equity.