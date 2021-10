Réaction du Conseil supérieur du notariat à la mission Perben

Le Conseil supérieur du notariat invite ainsi les décideurs « à conserver à l'esprit quelques principes clairs sans lesquels notre organisation juridique serait bouleversée dans ses fondements – y compris d'indépendance de l'avocat. »

Comme il le précise, « Conseil supérieur du notariat il ne faut pas confondre force “exécutoire” et force “obligatoire” ». La seconde est celle qui s'attache aux contrats. Intimement liée à l'exercice de l'autorité de l'État, la force “exécutoire” « est, au contraire, un attribut très spécifique réservé aux décisions de justice, à quelques actes unilatéraux de l'administration, et aux actes authentiques établis par les officiers publics et ministériels nommés par l'État et soumis à la tutelle du garde des Sceaux ». Selon le CSN, « le conseil constitutionnel a maintes fois rappelé qu'attribuer à l'acte d'avocat la force exécutoire serait contraire à la constitution. L'avocat, compte tenu de son indépendance, n'est pas et ne saura jamais être dépositaire de l'autorité de l'État ».