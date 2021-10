RCA Consulting lance l'« Opération Cashmere » pour sauver les entreprises françaises

Cette opération a réuni des experts comptables, des consultants, des avocats, des banquiers, mais aussi des administrateurs judiciaires, autant de professionnels qui ont décidé d'agir ensemble pour sauver un million d'entreprises françaises, avec pour première arme, la mobilisation massive de trésorerie.

« Les entreprises françaises doivent arrêter de s'endetter et reprendre leur futur en main. Comment vont-elles s'en sortir avec un endettement massif et un CA dégradé ? C'est arithmétiquement intenable... Et pour éviter le Tribunal de Commerce, il vaut mieux ne pas s'en rapprocher ! Pour ne pas sombrer, les entreprises en difficulté ont besoin d'une proposition d'action pro-active et directe pour simuler et stimuler leur trésorerie, donner une véritable visibilité de sortie de crise, aider à une mutation de leur business model etc.», explique Stéphane Regnier, le fondateur et dirigeant de RCA Consulting.