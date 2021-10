RCA Consulting lance l'Opération Cashmere

Cette opération a réuni des experts comptables, des consultants, des avocats, des banquiers, mais aussi des administrateurs judiciaires, autant de professionnels qui ont décidé d'agir ensemble pour sauver un million d'entreprises françaises, avec pour première arme, la mobilisation massive de trésorerie.

« Les entreprises françaises doivent arrêter de s'endetter et reprendre leur futur en main. Comment vont-elles s'en sortir avec un endettement massif et un CA dégradé ? C'est arithmétiquement intenable... Et pour éviter le Tribunal de Commerce, il vaut mieux ne pas s'en rapprocher ! Pour ne pas sombrer, les entreprises en difficulté ont besoin d'une proposition d'action pro-active et directe pour simuler et stimuler leur trésorerie, donner une véritable visibilité de sortie de crise, aider à une mutation de leur business model etc.», explique Stéphane Regnier, le fondateur et dirigeant de RCA Consulting.

Première visioconférence des partenaires

Une visioconférence de lancement de l'Opération Cashmere sera organisée par RCA Consulting le 16 juillet, de 8H à 9H30 afin de présenter son fonctionnement. Près de 200 praticiens des entreprises en difficultés, experts-comptables, consultants, avocats, banquiers, administrateurs judiciaires seront présents, répondant à l'appel lancé par Stéphane Regnier le 11 mai dernier.

L'objectif de l'Opération est de répondre aux difficultés de trésorerie des entreprises. En effet, selon une enquête réalisée en juin 2020 pour Xerfi Prévisis sur 600 dirigeants de TPE/PME, entre 23 et 46% des entreprises prévoient une explosion de leurs difficultés de trésorerie d'ici la fin de l'année. Il est donc nécessaire de redonner de la visibilité et du suivi de trésorerie aux entrepreneurs, pour éviter les faillites ou les arrêts d'activité.

« Pour enjamber le "mur de la dette", il faut lui opposer une accélération de la vélocité du cash et du cycle opérationnel de l'entreprise. Autrement dit, il faut non seulement très vite retrouver le chiffre d'affaires d'avant, mais mieux, il faut réaliser un meilleur chiffre d'affaires ! », poursuit Stéphane Regnier.

Dans le cadre cette opération, RCA Consulting propose de fournir gratuitement son logiciel de pilotage de trésorerie TurboPilot, pendant 3 à 6 mois, temps nécessaire à l'établissement des simulations et au premier suivi des optimisations, aux TPE/PME et à tous leurs conseillers qui en feront la demande. « Notre logiciel peut vraiment être d'une grande aide dans cette période délicate. Mais il y a extrême urgence. Dans 3 mois, ce sera trop tard... », prédit Stéphane Regnier.