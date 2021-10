R&B Partners se rapproche d'Optimind et rejoint sa practice Business Transformation

R&B Partners, créé en 1991, est un cabinet de conseil français qui accompagne les assureurs dans la définition de leurs stratégies opérationnelles et dans leurs projets de transformation.



Avec l'intégration de R&B Partners au sein de ses activités de conseil, Optimind renforce son offre en constituant une équipe de plus de 40 consultants experts, capable d'apporter une vision et une expertise globale face aux enjeux de la transformation des organismes assureurs autour de 5 piliers clefs : la transformation digitale, la stratégie opérationnelle, le pilotage et l'AMOA experte, l'IT & la data ainsi que la conduite du changement.



Caroline Albanet et Philippe Trémoureux, dirigeants de R&B Partners, rejoignent avec leur équipe la practice Business Transformation d'Optimind en tant que partners, membres du comité de direction de l'entreprise, aux côtés d'Arnaud Cadon, partner de la practice chez Optimind depuis 2017.



Avec ce second rapprochement, après celui d'ESOFAC en janvier 2020, Optimind renforce son plan de croissance initié lors de l'entrée d'Ardian à son capital en 2019.

« Ce rapprochement est une étape importante pour l'offre experte globale d'Optimind qui vient significativement renforcer notre proposition de valeur auprès de nos clients. La complémentarité de nos savoir-faire, l'expertise reconnue de R&B Partners et la mutualisation de nos compétences nous permettent d'avoir l'ambition d'accompagner la mutation nécessaire de l'écosystème de l'assurance. C'est avec fierté et plaisir que je souhaite la bienvenue à l'ensemble des collaborateurs de R&B Partners ! », déclare Christophe Eberlé, CEO et fondateur d'Optimind.

« 30 ans après sa création, R&B Partners ouvre une nouvelle page de son histoire en rejoignant Optimind. La complémentarité de nos métiers est évidente et nous proposons ainsi à nos clients, compagnies, mutuelles, institutions de prévoyance, bancassureurs et courtiers, une offre de valeur unique sur le marché », indique Caroline Albanet, présidente de R&B Partners.



« Les enjeux de transformation du marché de l'assurance sur la prochaine décennie sont immenses. L'entrée de R&B Partners au sein d'Optimind nous permet d'être présents aux côtés de nos clients sur chacun des leviers d'excellence opérationnelle, financière, sociale ou de développement durable. Un ADN commun autour de l'innovation et de la passion du métier d'assureur va permettre de fédérer les équipes et d'attirer de nouveaux talents », confirme Philippe Trémoureux, directeur général de R&B Partners.



« Cette fusion génère un profond engouement au sein de l'ensemble de l'équipe. Ce rapprochement nous permet de constituer un pool conseil plus que significatif sur la transformation de la chaîne de valeur assurantielle. Pour nos clients, c'est une facilité accrue d'intervention end to end et pour la practice Business Transformation, une extension du champ des possibles sur nos 5 piliers », précise Arnaud Cadon.