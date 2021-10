Ravet renforce son pôle Banque et Finance

Le pôle Banque et Finance de Ravet complète ainsi une expertise reconnue de tous les aspects du conseil et du contentieux bancaire. Il intervient pour une clientèle composée principalement de banques et d'établissements financiers.

Valérie Douard, responsable du pôle commente cette arrivée : « Nous sommes heureux d'accueillir nos confrères au sein du pôle constitué de Caroline Pouget et Baptiste Lecointre, avocats. Nous faisons venir au sein de nos équipes des professionnels reconnus qui vont nous permettre de répondre aux besoins de nos clients ».

« Le développement de notre offre spécialisée en affaires bancaires et financières, tout particulièrement sous l'angle du contentieux, est l'un des éléments clefs de notre stratégie et de notre souhait d'être toujours à l'écoute des attentes de nos clients. Nous sommes heureux d'attirer et faire venir des équipes talentueuses au sein de notre cabinet », se félicite Yves-Marie Ravet.

Emmanuel Jarry est avocat spécialiste de la pratique du contentieux bancaire et de la procédure d'appel, arrive en qualité d'associé. Il a précédemment exercé comme avoué associé près la Cour d'appel de Versailles au sein de la SCP Keime Guttin Jarry entre 2003 et 2012, puis avocat associé du cabinet Gicquel Associés à la suite de la fusion des deux professions. Emmanuel (45 ans) est diplômé d'un Master 2 en contentieux judiciaire, de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est avocat depuis 2012.

Katalin Zakhar avocate à Paris et New-York, intervient en droit bancaire et prêts structurés. Elle était précédemment chez CMS Bureau Francis Lefebvre. Katalin (29 ans) est diplômée d'un Master 2 (droit bancaire et financier) Paris II Panthéon-Sorbonne et d'un LLM (Banking, Corporate, Finance and Securities) Fordham Law School (NY.NY).

Justin Berest intervient en contentieux commercial et droit bancaire. Il était précédemment chez Sigrist et Associés. Justin (36 ans) est diplômé d'un DESS de droit privé Toulouse I et d'une Maîtrise à l'University College (Dublin).

Pierre-Yves Cauvet intervient quant à lui en contentieux commercial et droit bancaire. Pierre-Yves (29 ans) est titulaire d'un Master 2 de l'université d'Aix-Marseille.