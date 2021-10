Ravet lance

Rappelons que la fiducie, instituée en droit français par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, consiste à transférer des biens, droits ou sûretés d'une personne (le constituant) dans un patrimoine distinct (le patrimoine fiduciaire) au profit d'un fiduciaire en vue d'en assurer la gestion et l'administration au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires (le constituant ou un tiers) dans le cadre d'une opération déterminée (financement, rapprochement d'entreprise et opérations de restructuration, gestion patrimoniale, opérations immobilières…).



Le cabinet Ravet est l'un des cabinets pionniers en la matière et a su développer une réelle expertise au travers de son pôle fiducie, coanimé par Yves-Marie Ravet, associé-fondateur, et Marielle Andreani avocat.



Ravet conseille ainsi une clientèle d'entreprises et de particuliers, parties à la fiducie, ou intervient comme rédacteur des actes, et notamment du contrat s'y rapportant.

"Le renforcement de notre offre spécialisée en fiducie est un élément fort du développement de Ravet. Notre expérience de plus de 10 ans, ainsi que des partenariats solides, nous permettent aujourd'hui, au travers d'une filiale spécialisée, d'être en pointe en la matière et de proposer une offre tarifaire innovante et compétitive", se félicite Yves-Marie Ravet.

Disposant ainsi d'un panel élargi de ressources et de compétences, et fort d'un savoir-faire et une technique de pointe, le groupe Ravet gère désormais plusieurs fiducies en qualité d'avocat-fiduciaire.