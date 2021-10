Ravet complète son expertise en accueillant Richard Jadot

Richard Jadot intervient régulièrement dans les secteurs de l'aéronautique, les énergies renouvelables et plus généralement le monde de l'industrie, ainsi que dans les financements d'acquisitions de sociétés. Il conseille également les institutions financières françaises et étrangères en matière réglementaire et pour la restructuration de dettes (difficultés financières des entreprises). Avec une solide formation en Banque/Finance (DESS Paris I - Panthéon-Sorbonne), il a acquis une expertise reconnue dans des cabinets internationaux de renom.

Ravet confirme ainsi son positionnement de partenaire expert offrant une gamme complète de services à ses clients banques, sociétés d'investissements ou entreprises, dont la fiducie avec la Fiduciaire de l'Orangerie, expertise spécifique et stratégique du cabinet.

L'arrivée de Richard Jadot, accompagné de Valérie Claver, s'inscrit dans un projet de renforcement des expertises, avec le développement d'un réseau en France et à international dynamique que rejoignent des experts incontournables dans leurs domaines de spécialités

« Nous sommes heureux d'accueillir des professionnels de grande qualité avec lesquels nous partageons des valeurs communes, qui nous permettent de renforcer notre offre et d'affirmer notre position de tout premier plan en matière bancaire et financière en général, et en matière transactionnelle en particulier. Richard nous apporte une expertise reconnue, tant en France qu'à l'international, qui répond parfaitement à notre souhait d'être toujours au plus proche des attentes de nos clients », déclare Yves-Marie Ravet.

Richard Jadot ajoute : « Un cabinet indépendant avec un maillage de compétences étendu et un réseau territorial efficace, ainsi que des correspondants experts dans de nombreux pays, offre plus de souplesse, tant en termes de modes d'interventions que de réactivité et de coûts. La qualité et le caractère opérationnel des équipes Ravet nous permettent de faire bénéficier à notre clientèle des meilleurs services au prix le plus adapté ».