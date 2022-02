RATP : une journée noire en prévision ce vendredi

Vendredi, premier jour des vacances scolaires pour les Franciliens, sera également marqué par une journée de grève à la RATP. De nombreuses perturbations de trafic sont à prévoir car l’ensemble des services du groupe de la RATP devraient être impactés, que ce soit sur les réseaux de bus, de tramway, de RER ou de métro. Parce qu’il sera donc difficile de circuler dans la capitale, la direction appelle d’ores et déjà l’ensemble de ses usagers à éviter les transports le plus possible ce jour-là et de reporter leurs déplacements. Le groupe s’attend à ce que le mouvement soit fortement suivi.

L’appel à la grève a été lancé par les syndicats FO, CGT, Unsa, CFE-CGC Solidaires et La Base qui dénoncent dans un communiqué la faible augmentation des salaires du personnel. Pour expliquer le mouvement, ils estiment qu’en dix ans, ils ont subi un déclassement car l’augmentation de leur salaire a augmenté bien moins rapidement que l’inflation et que les autres salaires. En effet, quand la valeur du point d’un salarié à la RATP a augmenté de 2,57 %, l’inflation cumulée a de son côté connu une hausse de 9,6 % et le SMIC de 12,77 %. Par ailleurs, les syndicats expliquent que les profits cumulés de l’entreprise s’élèvent à plus d’un milliard d’euros. La CGT demande une revalorisation annuelle à hauteur de 3 % sur les trois prochaines années.