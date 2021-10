RATP : la station Roosevelt au cœur d'une

Par le biais d’une grande fresque continue, lisible en marchant et répartie sur les 45 vitrines rétro-éclairées par LED le long des deux quais, l'exposition vous explique l’ampleur et l’intérêt du projet, ses incidences positives sur le développement durable et les économies qu’il génère. Infos pédagogiques, clins d’œil culturels et citations, quiz, propos scientifiques… dévoilent tout ou presque sur la LED, les candelas, les watts et autres lumens, sur les différentes sources de lumière utilisées par la RATP de 1900 à nos jours au travers des différentes technologies. A l'aide de repères chronologiques et d’illustrations, découvrez qu’elle a souvent, voire toujours, été précurseur en matière d’éclairage.



L'éclairage à LED



Les lampes des 368 stations et gares de la RATP vont être progressivement remplacées par des lampes LED sur quatre ans jusqu’en 2017 et concerne tous les espaces voyageurs du métro et du RER. 250 000 points lumineux vont ainsi être renouvelés, soit environ 1 million de mètres carrés, dont 300 km de quais et couloirs ré-éclairés. En 2017, la RATP sera alors le premier réseau historique de cette ampleur à être intégralement équipé de LED dans ses espaces. Les résultats mesurés à la station Censier-Daubenton (ligne 7) sont très prometteurs : ils montrent une économie d’énergie pour le poste éclairage d’environ 65 %, soit une réduction d’émissions de 15 tonnes d’équivalent CO 2 par an.