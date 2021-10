Rassemblement à Ivry après l'agression d'un élu

Devant ses concitoyens et plusieurs élus de villes voisines, le maire communiste d'Ivry Philippe Bouyssou a fustigé « le choc psychologique causé par cette agression » et le « climat préoccupant » régnant dans cette ville populaire d'environ 60 000 habitants. L’adjoint en charge de la jeunesse, Boukary Gassama, a été attaqué à la sortie d'un match de handball par une dizaine d'agresseurs armés de barres de fer et de couteaux. Deux proches de cet élu, dont un autre adjoint chargé des personnes âgées, Ghaïs Bertout-Ourabah, étaient légèrement blessés en tentant de s'interposer.

Boukary Gassama, « enfant des quartiers populaires d'Ivry est visé parce que c'est un élu » selon Philippe Bouyssou. Il est à présent sorti de l'hôpital. Le maire a dénoncé « un cycle d'affrontements entre des jeunes de différents quartiers » qui aurait mené, selon les premiers éléments de l'enquête, à cette agression.