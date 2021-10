Rapprochement entre Harvest et Fidroit, experts de la gestion patrimoniale

Les deux experts de la gestion patrimoniale ont affirmé leur volonté de rapprocher leurs structures au sein de la holding Winnipeg Participations, sous réserve de renonciation d'une offre d'achat par les collaborateurs de Fidroit. Il s'agit d'un élément majeur pour la création d'un groupe dédié aux professionnels du patrimoine. Harvest et Fidroit s'attèleront à « réunir le meilleur de leur deux mondes », à savoir le digital et l'humain, les outils et les services, l'investissement et l'organisation patrimoniale, le conseil et les transactions, afin d'accompagner tous les acteurs du patrimoine sur l'ensemble de la chaîne du conseil patrimonial. Leurs complémentarités permettront de mettre en place de nombreuses synergies et une stratégie industrielle à la hauteur des enjeux de transformation du secteur.

« Harvest et Fidroit s'associent au travers du groupe Winnipeg afin de servir nos clients sur un périmètre encore plus large dans les métiers du patrimoine. Cette association, avec ses nombreux talents, m'apparaît comme le moyen de faire de ce groupe l'acteur de référence en France. », affirme Virginie Fauvel, CEO de Winnipeg Participations et d'Harvest. « Cette alliance sera une étape très importante, non pas uniquement pour les sociétés concernées mais aussi et surtout pour les professionnels de la gestion patrimoniale. Une manière de continuer à les accompagner activement dans les changements profonds de notre marché et d'en faire des acteurs forts, grâce, entre autres, à l'esprit serviciel qui nous caractérise. », énonce, quant à lui, Olivier Rozenfeld, PDG de Fidroit et futur directeur général délégué (DGG) du groupe.