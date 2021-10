Rapport du Club des juristes sur le Cyber Risk

La question pour une entreprise n'est plus aujourd'hui de savoir si elle va être ou non confrontée au cyber risque. Elle l'est d'ores et déjà. Et les conséquences de ce risque ont pris une telle ampleur que sa gestion n'est plus un sujet technique relevant des seules directions informatiques. Il est devenu un enjeu de gouvernance.

Les fortes sanctions que pourront désormais infliger les autorités régulatrices (jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial) en cas de non-notification par les responsables de traitement des violations de données personnelles, vont inciter les entreprises à investir dans la prévention et la protection de leurs systèmes d'information.

Pour un transfert rationnel et éclairé du risque cyber vers l'assurance, la commission cyber risque du Club des Juristes a rédigé dix préconisations pour mieux assurer le risque cyber :

• À l'attention des assureurs et des gestionnaires de risques, pour accélérer le développement d'une culture du risque cyber, expliquer le contenu des couvertures, renforcer le dialogue et la confiance avec les assurés.

• À l'attention des assureurs, réassureurs, de l'ANSSI et de la CNIL, afin de développer un cadre homogène de sécurité numérique, de mutualiser la connaissance des incidents cyber, de mieux appréhender les expositions aux risques et leurs cumuls.

• À l'attention des instances européennes, pour définir un ensemble de normes techniques facilitant l'évaluation du niveau de sécurité cyber des entreprises et pour établir les conditions d'une concurrence équitable entre les assureurs cyber.

• À l'attention des Pouvoirs publics et des investisseurs, pour orienter l'investissement public et privé vers l'émergence d'une filière d'excellence en cyber technologie.