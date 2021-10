Rappel de détecteurs de fumée de la marque Houseguard

Le produit concerné par ce retrait est le modèle HS-102, portant le numéro de lot KD11400. Il va faire l'objet d'un retrait de commercialisation et d'un rappel de produits. "Compte tenu du danger grave et immédiat lié à ce matériel, la DGCCRF recommande aux consommateurs de ne pas utiliser ce produit". De manière plus générale, la DGCCRF rappelle que les contrôles qu'elle a déjà effectués sur les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF), dont la loi impose la présence dans tous les logements d'ici au 8 mars 2015, "ont déjà mis en évidence la revente de produits non conformes et dangereux".